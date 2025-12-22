Campanha da Havaianas com Fernanda Torres é alvo de críticas; entenda

Publicidade com frase "não começar o ano com o pé direito" foi interpretada como posicionamento político e gerou pedidos de boicote à marca

Na peça, a atriz afirma que não quer que as pessoas "comecem o ano com o pé direito", frase que foi interpretada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma provocação ou posicionamento político. (Reprodução/Havaianas)

Uma campanha publicitária de fim de ano da Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres, se tornou alvo de críticas de bolsonaristas nas redes sociais. Na peça, a atriz afirma que não quer que as pessoas “comecem o ano com o pé direito”, frase que foi interpretada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como uma provocação ou posicionamento político.

Na campanha, Fernanda Torres diz: "Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte. Mas, vamos combinar, sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser".

A repercussão da campanha ganhou força no domingo (21/12). O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo nas redes sociais criticando a campanha e anunciando boicote à marca. Na legenda do post, o filho de Bolsonaro escreveu: "Eu vou começar o ano com o pé direito sim - e não será de havaianas".

Na publicação o ex-parlamentar aparece jogando um par de chinelos da Havaianas no lixo e critica a atriz Fernanda Torres. "Eles escolheram para ser a garota propaganda da sandália uma pessoa declaradamente de esquerda. Uma pessoa que não está nem aí, ou melhor, defende a prisão da Débora do batom, da Adalgilza, da Iraci Nagoshi e ainda fala para você não começar o ano com o pé direito. Isso não foi por acaso”, afirmou.

Outros parlamentares bolsonaristas também se manifestaram. A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) criticou a publicidade e incentivou o boicote. “Se as Havaianas não nos querem, nós também não queremos as Havaianas”, declarou.

O deputado federal e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello (PL-RJ) classificou a campanha como um “desserviço à sociedade”. Em publicação na rede social X, afirmou que, em pleno período natalino, a marca teria escolhido “provocar e dividir” ao sugerir não começar o ano com o pé direito. Segundo ele, a publicidade representa “deboche ideológico” e desrespeito a valores de parte dos consumidores.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também criticou o comercial. Por meio de um post na rede social X, o parlamentar sugeriu que consumidores deixariam de utilizar o produto ao fazer um trocadilho com o slogan mais conhecido da marca — “Havaianas: todo mundo usa”. “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”, escreveu.



A Havaianas não se manifestou sobre a repercussão da campanha.