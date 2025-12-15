Fies: audiência na Câmara discute abusos em mensalidades e entraves no programa

Os valores cobrados nessas graduações ultrapassam a realidade econômica do país e podem levar ao endividamento ou à evasão escolar, segundo o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA)

O FIES é um programa em que o governo financia de 50% até 100% do valor das mensalidades, de acordo com a renda familiar do estudante. Ele funciona como um empréstimo (Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (16), audiência pública para discutir as dificuldades enfrentadas por estudantes para utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O debate atende a pedido do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA). Ele afirma que o Fies é uma política pública essencial para democratizar o acesso ao ensino superior, permitindo que estudantes de baixa e média renda ingressem em instituições privadas.

O parlamentar aponta, porém, que reajustes abusivos nas mensalidades, especialmente nos cursos de medicina, têm criado um cenário de forte desequilíbrio.

Daniel Almeida destaca que os valores cobrados nessas graduações ultrapassam a realidade econômica do país e podem levar ao endividamento ou à evasão escolar, ferindo princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

“O sonho de se tornar médico acaba se transformando em um fardo financeiro que muitos estudantes não conseguem suportar”, diz.