Homem é preso em São Paulo por tentativa de feminicídio após esfaquear mulher em hotel

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), entre janeiro a outubro, foram contabilizados 53 casos de feminicídio em São Paulo

101° Distrito Policial (Jardim Imbuias). (Alesp/Divulgação)

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira no domingo, 14, em Cidade Dutra, Zona Sul da capital paulista. O nome dele não foi revelado. Desta forma, a defesa não foi localizada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em um hotel quando o agressor pegou um faca e golpeou a vítima, que pediu socorro. "A Polícia Militar foi acionada e o homem fugiu. A mulher foi socorrida para o hospital Grajaú", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.

Durante a realização de buscas, policiais civis conseguiram localizar o agressor em uma praça. "Ele foi detido e encaminhado ao 101° Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde permaneceu preso por tentativa de feminicídio", disse a pasta. Conforme a SSP, foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a mulher à Justiça.

Maior número de feminicídios dos últimos dez anos

A cidade de São Paulo já registrou em dez meses o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), entre janeiro a outubro foram contabilizados 53 casos.

O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Também têm chamado a atenção a brutalidade dos assassinatos ou violências contra as mulheres. Um deles envolve Taynara Santos, de 31 anos, que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por um quilômetro na Marginal Tietê.