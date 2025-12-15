Mais de 29 mil pessoas permanecem sem luz em São Paulo nesta segunda (15)

Somente na capital paulista, 18.639 residências permanecem sem luz, segundo o Mapa da Falta de Luz em São Paulo

Moradores ainda enfrentam falta de energia em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A falta de energia elétrica segue atingindo diversas regiões de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 15. Ao todo, 29.140 clientes continuam com o serviço interrompido em toda a área de concessão da Enel, que atende mais de 8 milhões de residências no Estado.

Somente na capital, 18.639 residências permanecem sem luz, segundo o Mapa da Falta de Luz em São Paulo, atualizado às 5h19 pela Enel. O número corresponde a 0,32% dos 5,8 milhões de imóveis da cidade.

Na Região Metropolitana, Cotia é o município mais afetado, com 3.158 residências ainda sem fornecimento de energia. A concessionária havia prometido restabelecer completamente o abastecimento até o fim do domingo.

Relembre

Na sexta-feira, 12, a Justiça de São Paulo acolheu uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública que determinava o restabelecimento de energia elétrica aos imóveis ainda afetados pelo "apagão" em até 12 horas. A multa, em caso de descumprimento, foi fixada em R$ 200 mil/hora.

Desde a quarta-feira, 10, a cidade chegou a ter um pico de 2,2 milhões de imóveis, afetando milhões de habitantes em variadas regiões. Segundo alerta da Defesa Civil de São Paulo, há risco elevado de transtornos em todo o Estado até a próxima terça-feira, 16.

