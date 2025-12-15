Greve Petrobras: petroleiros iniciam paralisação nesta segunda (15) após impasse em acordo coletivo

A greve dos petroleiros teve início nesta segunda-feira (15) e acontecerá por tempo indeterminado

De acordo com a classe, a paralisação seguirá por tempo indeterminado. (Sindipetro ES/FUP)

Nesta segunda-feira (15), funcionários da Petrobras entraram em greve após recusarem a segunda contraproposta da entidade para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação acontecerá por tempo indeterminado. As informações são da Federação Única dos Petroleiros.

"Aqui na Refinaria de Paulínia (Replan), a maior do país, a paralisação nacional dos petroleiros já começou com grande apoio da categoria, incluindo trabalhadores da ativa e aposentados, além de parlamentares e organizações parceiras", afirma uma publicação da página do Sindicato dos Petroleiros (@sindipetro_unificado), em colaboração com a FUP, na manhã desta segunda-feira (15).







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sindipetro Unificado (@sindipetro_unificado)

Impasse

De acordo com a federação — que diz representar 100 mil trabalhadores do setor por meio de 14 sindicatos do país —, a proposta apresentada pela Petrobras é tida como uma "provocação" à classe.

“Enquanto a Petrobras desembolsou, apenas nos nove primeiros meses deste ano, R$ 37,3 bilhões em dividendos, a categoria recebeu uma contraproposta de ACT com 0,5% de ganho real, além de retrocessos e diferenciações de direitos entre trabalhadores da holding e das subsidiárias”, disse a FUP, por meio de nota.

A federação também criticou a gestão de Magda Chambriard, presidente da estatal, afirmando que a administração da empresa petroleira compromete o processo de negociação coletiva, o que favorece o impasse atual. “É inadmissível que, após quase três anos de negociações, a empresa não apresente uma proposta que encaminhe solução para os PEDs [Planos de Equacionamento de Déficit]”, declarou a FUP.

O que diz a Petrobras

Para a Agência Brasil, a Petrobras informou que mantém um diálogo com as entidades sindicais, afirmando ainda que participa de reuniões regulares com as federações com o objetivo de discutir a proposta e a pauta de reivindicações.

Com informações do Poder 360 e FUP.