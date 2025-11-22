Jockey Club de Pernambuco realiza neste sábado o 35º GP Edísio Pereira
Serão sete páreos agitando o prado da Madalena, a partir das 13h30, com grandes disputas e expectativa de bom público
Publicado: 22/11/2025 às 08:00
35º GP Edísio Pereira acontece neste sábado (22) (Divulgação)
Umas das mais emblemáticas corridas do calendário do Jockey Club de Pernambuco, o Grande Prêmio Edísio Pereira terá a sua 35ª edição neste sábado (22). Serão sete páreos agitando o prado da Madalena, a partir das 13h30, com grandes disputas e expectativa de bom público, assim como foi no Bento Magalhães no mês passado.
O GP Edísio Pereira será o sétimo páreo, com largada às 16h40. Born Slippy vem de duas grandes vitórias, inclusive no último Bentão. Surgiu a notícia de que ele não seria inscrito, mas isso não aconteceu e o animal está confirmado e é um dos favoritos. Ao seu lado, entre os mais cotados para vencer a prova, estão Minnesota e Lancelot Kitten.
HISTÓRIA
O Grande Prêmio Edísio Pereira foi criado para celebrar a memória de Edísio Pereira — apaixonado pelo universo dos cavalos, incentivador do esporte e figura fundamental na consolidação da atividade no Recife.
Desde sua criação, o Grande Prêmio Edísio Pereira cresceu em importância e passou a atrair alguns dos melhores animais inscritos na temporada, além de profissionais experientes — treinadores, jóqueis e criadores que enxergam na prova uma oportunidade de reafirmar excelência.
A disputa, tradicionalmente marcada por equilíbrio e emoção, é acompanhada de perto por um público fiel, que se reúne para prestigiar a história e vibrar com o espetáculo das pistas. Cada edição renova a relevância da prova e reafirma o papel do turfe como patrimônio cultural pernambucano.
Com tradição consolidada e relevância crescente, o Grande Prêmio Edísio Pereira segue como uma das corridas mais aguardadas do ano — um encontro entre passado, presente e futuro nas pistas do Jockey Club de Pernambuco.
PROGRAMAÇÃO - XXXV G. P. EDISIO PEREIRA - ESPORTES DA SORTE
1º Páreo - 1300 mts - 13h30
PREMIO SEVERINO MAIA (BIU) E FREDERICO MAIA (NENO)
1 GRANDE TROVÃO - W.GOMES
2 SASSENACH - B.MELO
3 QUARENTENA - L.HENRIQUE
4 DE CALIDAD - R.SOUSA
5 OBERNAI - W.PEREIRA
6 KIORO QUE - W.P.SILVA
2º Páreo - 1500 mts- 14h
PREMIO ANTÔNIO PEREIRA NETO
1 MINUXA - W.GOMES
2 ATO MÁXIMO - R.SOUSA
3 LEBLON TIME - G.MARTINS
4 LIONEL THE BEST - W.P.SILVA
5 TIQUE ZIP - W.PEREIRA
6 MERO ACASO - F.SALES
7 PATROPI - I.LUCAS
3º Páreo - 1000 mts- 14h30
PREMIO MAGALI MARTINS PEREIRA
1 PRINCESA HELOISA - R.SOUSA
2 CHEVRE D'OR - I.LUCAS
3 NIKKA - W.XAVIER
4 PASSA NA FRENTE - L.HENRIQUE
5 QUEDA DE BRAÇO - W.GOMES
6 QUEBRANTO - G.MARTINS
4º Páreo - 1400 mts- 15h
CLASSICO DUARTE COELHO - 2ª PROVA TRIPLICE COROA
1 OREGON STREET - B.MELO
2 MINOTAURUS - J.SILVA
3 HELLO I ASK - W.XAVIER
4 ONATAH - W.GOMES
5 ONEIDA - W.PEREIRA
6 HARD LYA - G.MARTINS
7 OCEANE 55 L.HENRIQUE
5º Páreo - 1200 mts - 15h30
CLASSICO CARLOS M.DE MEDEIROS
1 NOVA HART - L.HENRIQUE
2 MAYFAIR - W.PEREIRA
3 LUIS-VICTOR - W.XAVIER
4 LORD GOLD - R.SOUSA
5 JUNGLE KING - B.MELO
6 QATAR DO IGUASSU - F.H.COSTA
7 LOG ON - W.GOMES
6º Páreo - 1700 mts- 16h
CLASSICO ANTÔNIO ALVES PEREIRA
1 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA
2 KRUSWAROVSKI - W.GOMES
3 GLADIADOR DA LAGOA - R.SOUSA
4 MEU AMOR MAIOR - G.MARTINS
5 RENEWED HOPE - L.HENRIQUE
6 SEMENTE DA PAZ - W.XAVIER
7 SALT BAE - W.P.SILVA
8 OLIMAC - W.PEREIRA
7º Páreo - 2400 mts - 16h40
XXXV GRANDE PRÊMIO EDISIO PEREIRA-ESPORTES DA SORTE
1 LANCELOT KITTEN - W.XAVIER
2 MINNESOTA - F.H.COSTA
3 TOCAI DEL VENETO - W.P.SILVA
4 BEBÊ FORTUNA - W.GOMES
5 JOLIN - L.HENRIQUE
6 ULTIMO ROMANTICO - G.MARTINS
7 RAINBOW LIUS - R.SOUSA
8 BORN SLLIPY - W.PEREIRA
9 LARUSSO - F.SALES