Jockey Club de Pernambuco realiza neste sábado o 35º GP Edísio Pereira

35º GP Edísio Pereira acontece neste sábado (22) (Divulgação)

Umas das mais emblemáticas corridas do calendário do Jockey Club de Pernambuco, o Grande Prêmio Edísio Pereira terá a sua 35ª edição neste sábado (22). Serão sete páreos agitando o prado da Madalena, a partir das 13h30, com grandes disputas e expectativa de bom público, assim como foi no Bento Magalhães no mês passado.

O GP Edísio Pereira será o sétimo páreo, com largada às 16h40. Born Slippy vem de duas grandes vitórias, inclusive no último Bentão. Surgiu a notícia de que ele não seria inscrito, mas isso não aconteceu e o animal está confirmado e é um dos favoritos. Ao seu lado, entre os mais cotados para vencer a prova, estão Minnesota e Lancelot Kitten.

HISTÓRIA

O Grande Prêmio Edísio Pereira foi criado para celebrar a memória de Edísio Pereira — apaixonado pelo universo dos cavalos, incentivador do esporte e figura fundamental na consolidação da atividade no Recife.

Desde sua criação, o Grande Prêmio Edísio Pereira cresceu em importância e passou a atrair alguns dos melhores animais inscritos na temporada, além de profissionais experientes — treinadores, jóqueis e criadores que enxergam na prova uma oportunidade de reafirmar excelência.

A disputa, tradicionalmente marcada por equilíbrio e emoção, é acompanhada de perto por um público fiel, que se reúne para prestigiar a história e vibrar com o espetáculo das pistas. Cada edição renova a relevância da prova e reafirma o papel do turfe como patrimônio cultural pernambucano.

Com tradição consolidada e relevância crescente, o Grande Prêmio Edísio Pereira segue como uma das corridas mais aguardadas do ano — um encontro entre passado, presente e futuro nas pistas do Jockey Club de Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO - XXXV G. P. EDISIO PEREIRA - ESPORTES DA SORTE

1º Páreo - 1300 mts - 13h30

PREMIO SEVERINO MAIA (BIU) E FREDERICO MAIA (NENO)

1 GRANDE TROVÃO - W.GOMES

2 SASSENACH - B.MELO

3 QUARENTENA - L.HENRIQUE

4 DE CALIDAD - R.SOUSA

5 OBERNAI - W.PEREIRA

6 KIORO QUE - W.P.SILVA

2º Páreo - 1500 mts- 14h

PREMIO ANTÔNIO PEREIRA NETO

1 MINUXA - W.GOMES

2 ATO MÁXIMO - R.SOUSA

3 LEBLON TIME - G.MARTINS

4 LIONEL THE BEST - W.P.SILVA

5 TIQUE ZIP - W.PEREIRA

6 MERO ACASO - F.SALES

7 PATROPI - I.LUCAS

3º Páreo - 1000 mts- 14h30

PREMIO MAGALI MARTINS PEREIRA

1 PRINCESA HELOISA - R.SOUSA

2 CHEVRE D'OR - I.LUCAS

3 NIKKA - W.XAVIER

4 PASSA NA FRENTE - L.HENRIQUE

5 QUEDA DE BRAÇO - W.GOMES

6 QUEBRANTO - G.MARTINS

4º Páreo - 1400 mts- 15h

CLASSICO DUARTE COELHO - 2ª PROVA TRIPLICE COROA

1 OREGON STREET - B.MELO

2 MINOTAURUS - J.SILVA

3 HELLO I ASK - W.XAVIER

4 ONATAH - W.GOMES

5 ONEIDA - W.PEREIRA

6 HARD LYA - G.MARTINS

7 OCEANE 55 L.HENRIQUE

5º Páreo - 1200 mts - 15h30

CLASSICO CARLOS M.DE MEDEIROS

1 NOVA HART - L.HENRIQUE

2 MAYFAIR - W.PEREIRA

3 LUIS-VICTOR - W.XAVIER

4 LORD GOLD - R.SOUSA

5 JUNGLE KING - B.MELO

6 QATAR DO IGUASSU - F.H.COSTA

7 LOG ON - W.GOMES

6º Páreo - 1700 mts- 16h

CLASSICO ANTÔNIO ALVES PEREIRA

1 CASTRO FIDEL - F.H.COSTA

2 KRUSWAROVSKI - W.GOMES

3 GLADIADOR DA LAGOA - R.SOUSA

4 MEU AMOR MAIOR - G.MARTINS

5 RENEWED HOPE - L.HENRIQUE

6 SEMENTE DA PAZ - W.XAVIER

7 SALT BAE - W.P.SILVA

8 OLIMAC - W.PEREIRA

7º Páreo - 2400 mts - 16h40

XXXV GRANDE PRÊMIO EDISIO PEREIRA-ESPORTES DA SORTE

1 LANCELOT KITTEN - W.XAVIER

2 MINNESOTA - F.H.COSTA

3 TOCAI DEL VENETO - W.P.SILVA

4 BEBÊ FORTUNA - W.GOMES

5 JOLIN - L.HENRIQUE

6 ULTIMO ROMANTICO - G.MARTINS

7 RAINBOW LIUS - R.SOUSA

8 BORN SLLIPY - W.PEREIRA

9 LARUSSO - F.SALES

