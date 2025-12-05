Dia 8 de dezembro é feriado em 13 capitais; veja lista
O Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado na próxima segunda-feira (8)
Publicado: 05/12/2025 às 11:35
Festa do Morro da Conceição (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado na próxima segunda-feira (8), será feriado em 13 capitais, incluindo o Recife, e mais de 30 municípios brasileiros.
Apesar de ser uma das datas mais populares entre a comunidade católica, o dia não é um feriado nacional. Fica a critério das prefeituras e governos estaduais decretar a folga.
Recife e Manaus (AM) são as únicas capitais que têm o Dia de Nossa Senhora da Conceição em seu calendário de feriados municipais, garantindo o fechamento de repartições públicas, escolas e bancos, além de determinados comércios.
A Imaculada Conceição é a padroeira oficial da capital amazonense. Já na pernambucana, é considerada “padroeira afetiva”. A festa reúne milhares de fiéis na tradicional procissão no bairro do Morro da Conceição.
Capitais terão folga no dia 8 de dezembro
- Recife (PE);
- Cuiabá (MT);
- Aracaju (SE);
- João Pessoa (PB);
- Maceió (AL);
- Salvador (BA);
- São Luís (MA);
- Teresina (PI);
- Belém (PA);
- Manaus (AM);
- Belo Horizonte (MG);
- Boa Vista (RR);
- Rio de Janeiro (RJ).
Região Norte
Abaetetuba (PA).
Região Nordeste
Campina Grande (PB), Sobral (CE).
Região Centro-oeste
Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni (MG).
Região Sudeste
Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Resende, Nilópolis, Rio das Ostras (RJ); Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Jacareí, Jandira, Mogi Guaçu (SP); Serra (ES).
As cidades de Diadema, Guarulhos, Mauá e Votorantim, no estado de São Paulo, também terão feriado, mas por seus respectivos aniversários.
Região Sul
Santa Maria, Viamão, São Leopoldo (RS); Itajaí (SC).