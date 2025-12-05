° / °
Brasil
Folga

Dia 8 de dezembro é feriado em 13 capitais; veja lista

O Dia de Nossa Senhora da Conceição é celebrado na próxima segunda-feira (8)

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/12/2025 às 11:35

Seguir no Google News Seguir

Festa do Morro da Conceição /Foto: Crysli Viana/DP Foto

Festa do Morro da Conceição (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O Dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado na próxima segunda-feira (8), será feriado em 13 capitais, incluindo o Recife, e mais de 30 municípios brasileiros.

Apesar de ser uma das datas mais populares entre a comunidade católica, o dia não é um feriado nacional. Fica a critério das prefeituras e governos estaduais decretar a folga.

Recife e Manaus (AM) são as únicas capitais que têm o Dia de Nossa Senhora da Conceição em seu calendário de feriados municipais, garantindo o fechamento de repartições públicas, escolas e bancos, além de determinados comércios.

A Imaculada Conceição é a padroeira oficial da capital amazonense. Já na pernambucana, é considerada “padroeira afetiva”. A festa reúne milhares de fiéis na tradicional procissão no bairro do Morro da Conceição.

Capitais terão folga no dia 8 de dezembro

  • Recife (PE);
  • Cuiabá (MT);
  • Aracaju (SE);
  • João Pessoa (PB);
  • Maceió (AL);
  • Salvador (BA);
  • São Luís (MA);
  • Teresina (PI);
  • Belém (PA);
  • Manaus (AM);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Boa Vista (RR);
  • Rio de Janeiro (RJ).

Região Norte
Abaetetuba (PA).

Região Nordeste
Campina Grande (PB), Sobral (CE).

Região Centro-oeste
Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni (MG).

Veja também:

Região Sudeste
Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Resende, Nilópolis, Rio das Ostras (RJ); Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Jacareí, Jandira, Mogi Guaçu (SP); Serra (ES).

As cidades de Diadema, Guarulhos, Mauá e Votorantim, no estado de São Paulo, também terão feriado, mas por seus respectivos aniversários.

Região Sul
Santa Maria, Viamão, São Leopoldo (RS); Itajaí (SC).

feriado , nossa senhora da conceição
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X