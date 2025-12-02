Fiéis de Nossa Senhora da Conceição têm seis horários de missas nesta terça (2)

Programação da Festa de Nossa Senhora da Conceição segue até a sexta (5), quando acontecerá também a Santa Missa do Exército Brasileiro

Festa do Morro da Conceição começa amanhã (Foto: Arquivo/DP)

Os fiéis de Nossa Senhora da Conceição que queiram antecipar a ida ao Santuário do Morro contam com seis missas diárias. Nesta terça-feira (2), a das 7h abre as celebrações, que seguem: às 9h, 11h, 12h, 14h e a missa solene do dia às 16h.

A agenda elaborada pela Reitoria do Morro, responsável pela organização da Festa de Nossa Senhora da Conceição, disponibiliza estes horários até a próxima sexta, que terá uma celebração extra: a Santa Missa do Exército Brasileiro, às 9h30.

Uma programação especial foi montada para o sábado (6) e o domingo (7), que inclui missas extras, também celebradas no palco montado na Praça do Morro, além dos horários das missas realizadas no Santuário.

O palco receberá as celebrações às 8h, 10h e 15h, horários intermediários às missas do Santuário: 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h.

O Dia de Nossa Senhora da Conceição

No dia 8, data da celebração da padroeira, serão realizadas oito missas na palco em frente ao Santuário (às 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h) e outras oito dentro (1h, 3,h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h).

A expectativa é de que o Morro da Conceição receba ao longo dos 11 dias de celebrações cerca de 2,5 milhões de pessoas em 2025, 500 mil a mais do que a festa do ano passado.

