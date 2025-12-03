Feriado de Nossa Senhora da Conceição: veja o que abre e o que fecha no Recife na segunda (8)

Por causa do feriado municipal, alguns serviços municipais terão funcionamento alterado. Prefeitura anuncia ações para a festa de Nossa Senhora da Conceição

Morro da Conceição nos preparativos para a Festa de Nossa Senhora da Conceição (MARINA TORRES/DP)

Na segunda (8), será feriado municipal no Recife, que festeja Nossa senhora da Conceição, em um a das datas religiosas mais importantes da cidade.

Por causa dos eventos no Morro da Conceição, na Zona Norte, a Prefeitura do Recife montou um esquema especial de atendimento à população.

No dia 8 de dezembro, serviços no edifício-sede da PCR, unidades do Compaz, bibliotecas, órgãos de cultura e atendimento da CTTU não vão funcionar.

Estão previstos plantões na Saúde no Morro da Conceição, além de vacinação em shoppings.

Assistência Social também atuará com serviços essenciais, incluindo o Espaço de Proteção para crianças e adolescentes durante a festa.

Já no lazer, a Ciclofaixa funcionará no domingo e os mercados públicos abrirão em horário especial. Todos os serviços da Prefeitura irão funcionar normalmente na terça-feira (9).

Veja o que abre e o que fecha na segunda (8)



Sede da Prefeitura



O edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado nesta segunda-feira (8). As atividades retomam na terça-feira (9).

Saúde

A USF Mais Morro da Conceição vai funcionar das 7h até a 1h do dia seguinte no sábado (6).

Na véspera do feriado (7) e no dia da padroeira afetiva do Recife (8), o esquema será de 24 horas.

No local, serão oferecidos atendimento emergencial e primeiros socorros, inclusive com remoção de pacientes em casos de maior complexidade; aferição de pressão arterial, glicose e temperatura.

O SAMU Recife estará com uma Unidade de Suporte Básico (USB) dando apoio para casos de urgência e emergência na USF+ Morro da Conceição. Já no dia 8, Dia de Nossa Senhora da Conceição, o plantão será de 24 horas.

Durante o feriadão funcionarão 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

No dia 8, o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp (81) 3355-7712. No dia 6, acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. Será das 8h às 17h, no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena.



No feriadão, estarão abertos os Centros de Vacinação dos shoppings centers Rio Mar, Recife e Boa Vista, conforme horário de funcionamento dos empreendimentos. Serão disponibilizados os imunizantes contra Covid-19 e Influenza, além de atualização da caderneta de vacinação.



Turismo



A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife estará disponível das 7h às 16h, neste domingo (7). Já o Corredor Recife de Esporte e Lazer estará montado no sábado (6), das 4h às 7h30.

Parque das Esculturas



O acesso ao Parque das Esculturas Francisco Brennand estará fechado nesta segunda (8). No sábado e domingo a visitação estará normal, das 9h às 18h.

Jardim Botânico



O Jardim Botânico do Recife funcionará normalmente neste sábado (6) e domingo (7), das 9h às 15h, e estará fechado na segunda-feira (8), Dia de Nossa Senhora da Conceição. O equipamento reabre normalmente na terça, no horário das 9h às 15h.

Assistência social

Serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) funcionarão em horário especial.

Os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura), os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único, os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados.

O Espaço de Proteção destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, durante a 121ª Festa do Morro da Conceição, permanece em funcionamento até às 18h, na Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima (Av. Norte, 5400, Casa Amarela). Integrado as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o espaço tem caráter preventivo e protetivo, oferecendo um ambiente seguro, com alimentação, atividades lúdicas e atendimento especializado. O acesso é organizado pelas equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), que atuarão ao longo de toda a festividade.



Mercados e feiras



As feiras livres e os mercados públicos abrirão das 6h às 13h. As praças de alimentação seguem funcionando normalmente após esse horário.

Trânsito

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (8), devido ao feriado do dia de Nossa Senhora da Conceição.

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078. A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na terça-feira (9), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.

Compaz

Em virtude do feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, as unidades da Rede Compaz e das Bibliotecas da Paz estarão fechadas nesta segunda-feira (8).