Festa de Nossa Senhora da Conceição: confira a agenda de missas e procissão desta sexta (5) e do fim de semana

Ainda nesta sexta (5), haverá seis celebrações eucarísticas. Durante o fim de semana de festividade para Nossa Senhora da Conceição, serão realizadas 10 missas diárias, iniciando às 7h

A estimativa da organização é que a Festa de Nossa Senhora do Morro 2025 reúna 2,5 milhões de pessoas nos 11 dias de festividades (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Com a aproximação do dia 8 de dezembro, data em que o Recife celebra a 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição, o quantitativo de fiéis que sobem as ladeiras do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana, vai aumentando.

Diante desse crescimento no fluxo de devotos, haverá uma programação especial de missa neste fim de semana, além das celebrações eucarísticas marcadas para esta sexta-feira (5).

A agenda elaborada pela Reitoria do Morro, responsável pela organização da Festa de Nossa Senhora da Conceição, prevê seis celebrações eucarísticas ao longo desta sexta-feira (5). Dentro dessa programação, haverá a Santa Missa do Exército Brasileiro, marcada para às 9h30. Vale ressaltar que outras duas missas já foram realizadas.

Além das missas, haverá os shows culturais dos cantores Rômulo, iniciando às 20h30, e Eliana Ribeiro, programada para às 22h. Com relação às confissões, elas estão acontecendo nos horário da 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h.

No sábado (6) e no domingo (7), estão programadas 10 missas diárias a cada uma hora, iniciando a partir das 7h. As celebrações irão acontecer tanto dentro do Santuário, quanto no palco montado na área externa.

No sábado (6), haverá também a Romaria do Terço dos Homens, que iniciará às 18h. A concentração acontece na Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, e segue rumo ao Morro, passando por trecho da Avenida Norte.

Confira a programação das missas até o domingo (7)

Sexta-feira (5)

9h30 - Dom Marcony Vinícius Ferreira - Arcebispo Militar do Ordinariado Militar do Brasil (Santa Missa do Exército)

11h- Pe. Ruberlan Silva Santos CSSR - Missionário Redentorista na Arquidiocese de Natal/RN

12h - Pe. Eduardo Souza Montalvão CSSR - Missionário Redentorista na Arquidiocese de Fortaleza/CE

14h - Pe. José Ulysses da Silva CSSR - Missionário Redentorista do Santuário Nacional de Aparecida/SP

16h - Santa Missa Solene - Pe. Felipe de Freitas - Reitor do Santuário Mãe Rainha de Olinda/PE

7ª noite do Novenário da 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro

Tema da Noite: Pela Esperança, somos instrumentos de cuidado e compaixão. “Cheios de fé afirmemos a nossa esperança. Sejamos atentos uns aos outros, para nos incentivar à caridade.” (Cf. Hb 10,23-24)

Noiteiros: (Família do Andor) Juventude do Vicariato Beberibe, EJC e ETUC

Hora: 19h30

Celebrante: Pe. José Luiz Queimado CSSR - Reitor e Pároco do Santuário de São José de Belo Horizonte/MG

Show Cultural

20h30 - Rômulo

22h - Eliana Ribeiro

Término previsto: 23h30

Sábado e Domingo (dias 6 e 7/12)



Santas Missas

Santuário

7h, 9h, 11h, 12h, 14h, 16h (novena solene) e 19h30 (novenário)

Palco

8h, 10h e 15h

Confissões

Dias 29/11 a 7/12

Confissões - 7h às 11h30; 14h30 às 17h; e 19h às 21h