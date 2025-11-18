‘Berlim não oferece 10% da qualidade de Belém’, diz Lula em resposta ao chanceler da Alemanha

Em sua fala, Lula respondeu a Merz devolvendo a comparação e afirmou que "Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém".

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cerimônia de inauguração da ponte entre Xambioá e São Geraldo do Araguaia. ( Ricardo Stuckert / PR)

Em discurso nesta terça-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebatou o chanceler alemão Friedrich Merz, que comparou o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio.

De acordo com ele, jornalistas alemães que o acompanharam na Cúpula dos Líderes, que antecedeu a COP30, realizada em Belém, ficaram felizes por ir embora da cidade. "Perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos retornado à Alemanha daquele lugar que tínhamos acabado de visitar", disse Merz.

O discurso foi transmitido no YouTube e transcrito na página oficial do governo federal alemão.

Em sua fala, Lula respondeu a Merz devolvendo a comparação e afirmou que "Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém".

"Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe uma cidade de Belém que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro ministro da Alemanha, o primeiro ministro da Alemanha esses dias se queixou. 'Ah, eu fui no Pará, mas eu votei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'", começou Lula.

E continuou: "Ele na verdade devia ter ido num boteco no Pará. Ele na verdade deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém."

Na capital paraense, o premiê alemão teve um encontro bilateral com o presidente brasileiro no último dia 7. Em nota à imprensa, divulgada após o encontro, o Palácio do Planalto chegou a declarar que o "chanceler Merz parabenizou o presidente Lula pela liderança na COP30, elogiou a organização e a infraestrutura do evento, e disse que a escolha de Belém como sede foi um acerto."