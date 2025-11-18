Israel diz que plano de Trump para Gaza apoiado pela ONU trará 'paz e prosperidade'

Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução americana que reforça o plano de paz para Gaza de Trump

Na semana passada, autoridades americanas iniciaram negociações no Conselho sobre um projeto que daria seguimento ao cessar-fogo na guerra de dois anos entre Israel e o Hamas e endossaria o plano. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP) ( AFP)

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou nesta terça-feira (18) o plano de paz para Gaza do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao afirmar que trará "paz e prosperidade", depois que o projeto foi apoiado na véspera pelo Conselho de Segurança da ONU.

"Acreditamos que o plano do presidente Trump levará à paz e prosperidade porque insiste na desmilitarização total, no desarmamento e na desradicalização de Gaza", escreveu a equipe de Netanyahu na rede social X.

"Israel estende a mão a todos os seus vizinhos, portadores de paz e prosperidade, e os convida a normalizar suas relações com Israel e a unir-se ao país para expulsar o Hamas e seus partidários da região", acrescentou.

A Autoridade Palestina também celebrou o voto no Conselho de Segurança.

"O Estado da Palestina saúda a resolução da ONU sobre Gaza", escreveu o Ministério palestino de Relações Exteriores em um comunicado publicado no X, no qual destacou "a urgência de aplicar imediatamente a resolução no terreno", que prevê, em particular, o envio de uma força internacional ao território palestino.

Por sua vez, o grupo palestino Hamas, que governa Gaza, lamentou um plano que disse "não atender às exigências e direitos" dos palestinos.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução americana que reforça o plano de paz para Gaza de Trump, que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

A resolução também pede a retomada das entregas de ajuda humanitária em larga escala por meio da ONU, da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.