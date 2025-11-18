Ex-secretário do Tesouro americano se afasta da vida pública por caso Epstein

Summers foi secretário do Tesouro durante o governo do presidente Bill Clinton (1993-2001) e presidente da Universidade de Harvard na década de 2000

Jeffrey Epstein foi encontrado morto em uma prisão de Manhattan em 2019 (Crédito: HO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / AFP)

Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, anunciou na segunda-feira (17) que está se afastando de seus compromissos públicos após o Congresso divulgar e-mails que mostram uma comunicação próxima entre ele e o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

"Assumo total responsabilidade pela minha decisão equivocada de continuar me comunicando com o sr. Epstein", afirmou Summers em um comunicado.

"Embora continue cumprindo minhas obrigações acadêmicas, me afastarei de compromissos públicos como parte de um esforço mais amplo para reconstruir a confiança e reparar os relacionamentos com as pessoas mais próximas a mim", acrescentou.

O comunicado foi divulgado antes da análise pela Câmara dos Representantes, ainda esta semana, de uma proposta de lei que obrigaria o Departamento de Justiça a publicar todos os arquivos do processo contra Epstein, que morreu na prisão antes de seu julgamento.

Epstein era um magnata e criminoso sexual condenado que cometeu suicídio em sua cela em agosto de 2019.

O empresário deixou para trás uma trilha de escândalos ligados a uma rede de menores de idade que foram abusadas sexualmente por ele e alguns de seus convidados, em muitos casos personalidades internacionais.