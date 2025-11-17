Maduro diz estar disposto a falar 'cara a cara' com Trump
Mais cedo, o presidente americano afirmou que, "em algum momento", falaria com Maduro
Publicado: 17/11/2025 às 22:33
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (JUAN BARRETO / AFP)
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta segunda-feira (17) que seu governo mantém a posição "invariável" de dialogar "cara a cara" com o presidente americano Donald Trump, que mais cedo afirmou que, "em algum momento", falaria com seu par venezuelano.
"Este país está em paz, este país continuará em paz. E nos Estados Unidos, qualquer pessoa que queira conversar com a Venezuela conversará, 'face to face', cara a cara, sem qualquer problema", disse o mandatário durante o seu programa semanal de televisão.