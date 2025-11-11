Vídeo: PM que atirou na namorada e tirou a própria vida é sepultado com homenagem de colegas de farda

PM que atirou na namorada e tirou a própria vida é sepultado com homenagem de colegas de farda. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O policial militar José Carlos Gonçalves Lima, de 29 anos, que atirou contra a namorada e, em seguida, tirou a própria vida, foi sepultado nessa segunda-feira (10), em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A cerimônia contou com homenagem dos colegas de farda, que prestaram continência na passagem do caixão.

José disparou contra a companheira, de 29, no sábado (8). Segundo informações repassadas pelo Hospital Regional de Salgueiro, a vítima tem quadro de saúde estável e fora de perigo.

O policial chegou a ser levado para uma unidade de saúde de Belém de São Francisco e, depois, transferido para o Hospital Regional de Salgueiro, mas faleceu na madrugada de domingo (9).