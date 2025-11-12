Mulher manda matar mãe da filha do seu companheiro para tentar obter guarda da criança, diz polícia

Suspeita ofereceu R$ 20 mil a dois homens para executar o crime, de acordo com as investigações

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, suspeita de encomendar a morte de Laís de Oliveira Gomes Pereira (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, que está sendo procurada por suspeita de ter encomendado a morte de Laís de Oliveira Gomes Pereira, mãe da filha de seu atual companheiro. O crime teria sido motivado pelo desejo de obter a guarda da criança.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o crime ocorreu na manhã de 4 de novembro, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Laís, de 25 anos, caminhava empurrando o carrinho do filho de 1 ano e 8 meses quando foi atingida por um tiro na nuca. Minutos antes, ela havia deixado a filha mais velha, de 4 anos, na escola.

De acordo com o portal g1, os investigadores afirmam que Gabrielle elaborou todo o esquema e prometeu pagar cerca de R$ 20 mil a Erick Santos Maria e Davi de Souza Malto, contratados para executar o homicídio. Ambos foram presos e confessaram a participação no crime.

Segundo a DHC, Erick era o responsável por pilotar a moto usada na ação, enquanto Davi estava na garupa e teria sido o autor do disparo. Antes do ataque, a dupla monitorou a rotina de Laís para escolher o momento em que ela estaria vulnerável.

Erick Santos Maria, que já estava com a prisão temporária decretada desde a quinta-feira anterior, se apresentou à polícia na sexta à tarde. Horas mais tarde, Davi de Souza Malto também se entregou em uma lanchonete em Duque de Caxias, sendo levado em seguida para a delegacia.

A identificação de Davi só foi possível após sua própria mãe, Kelly Silva de Souza, reconhecê-lo nas imagens de câmeras de segurança e informar a polícia sobre sua participação no crime.

Os investigadores descrevem o comportamento de Gabrielle como extremamente possessivo em relação à criança, o que teria motivado o crime.