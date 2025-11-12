Adolescente de 15 anos é morta a tiros em Brasília Teimosa, no Recife

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (11), em frente à praça de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros na noite de terça-feira (11), em frente à praça de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como Júlia, morava na Comunidade do Bode, no bairro do Pina. Ela já havia sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de dois meses.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada das Polícias Civil de Pernambuco e do Instituto de Criminalística (IC), que realizaram os primeiros procedimentos de investigação no local. Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A PCPE informou que o caso registrado, inicialmente, como homicídio consumado segue sob a responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. "As diligências foram instauradas e seguem até o esclarecimento do crime", disse em nota.