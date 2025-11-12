Ataque a carro mata homem e deixa mulher ferida em Jaboatão

Crime aconteceu na madrugada desta quarta (12), em Santo Aleixo. . As vítimas chegavam ao local em um veículo quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos

Vidro de carro de vítimas ficou marcado por balas (Redes Sociais )

Um homem, de 24 anos, foi assassinado e uma mulher, de 22 anos, ficou ferida na madrugada desta quarta-feira (12), no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.

O crime ocorreu por volta das 3h30, na Rua do Livramento. As vítimas chegavam ao local em um veículo quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Pelo menos cinco tiros atingiram o lado do condutor.

Segundo informações, o homem ainda tentou fugir por um beco após ser baleado, mas morreu no local. Moradores relataram ter ouvido cerca de oito disparos.

Durante a ação, a mulher, que estava no banco do carona, foi atingida na boca. Ela conseguiu escapar e foi socorrida para uma unidade de saúde da região.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil. Após a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", disse em nota.

