Incêndio atinge madeireira no Agreste; uma pessoa é socorrida

Bombeiros combateram fogo em madeireira, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste (Redes Sociais )

Uma pessoa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) após um incêndio em uma madeireira, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, nesta quarta (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram acionadas às 7h15. A corporação disse que o fogo ficou restrito a um cômodo da empresa.

Os trabalhos de contenção das chamas foram finalizados às 9h40.

O incêndio deixou moradores vizinhos preocupados por causa do risco de explosões envolvendo botijões de gás de cozinha das casas.

Algumas pessoas foram orientadas a deixar momentaneamente as residências.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas.