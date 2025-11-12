Polícia identifica suspeito de aplicar golpe do 'Boa noite, Cinderela' contra turista
O turista afirmou que voltaria nesta quarta-feira (12) para Vancouver, cidade do Canadá, para passar tempo com a sua família e buscar ajuda profissional.
Publicado: 12/11/2025 às 09:04
O delegado titular da 12ª DP, Ângelo José Lages Machado, afirmou que a vítima relatou ter perdido a consciência logo depois de aceitar uma cerveja oferecida por dois homens (Reprodução de vídeo)
A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou um dos suspeitos de dopar e roubar R$ 16 mil de Cameron Golinsky, turista canadense de 35 anos, em Ipanema, Zona Sul do Rio, no dia 26 de outubro. O criminoso já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de 'Boa noite, Cinderela', investigado pela 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana.
No dia 31 de outubro, o turista publicou um vídeo de aproximadamente cinco minutos em seu perfil no Instagram, no qual relatou ter sido drogado, roubado e abusado sexualmente. O canadense explicou que os criminosos o fizeram levá-los até o local onde estava hospedado.
"No dia 26 de outubro, fui drogado por dois homens que me forçaram a levá-los até minha casa. Eles usaram uma droga para me deixar inconsciente, roubaram todo o meu dinheiro e meu telefone, e as evidências sugerem que fui abusado sexualmente. Acordei dois dias depois, nu no meu quarto, sentindo como se tivesse sido atropelado por um ônibus", contou Cameron.
O delegado titular da 12ª DP, Ângelo José Lages Machado, afirmou que a vítima relatou ter perdido a consciência logo depois de aceitar uma cerveja oferecida por dois homens.
Camaron comentou, em seu perfil oficial, que iria viajar na última terça-feira (11) para Los Angeles (EUA) para reativar sua conta bancária e avaliar os danos financeiros. Além disso, o turista deve voltar nesta quarta-feira (12) para Vancouver, cidade do Canadá, para passar tempo com a sua família e buscar ajuda profissional.
Com informações do G1.