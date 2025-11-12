Uruguaio acusado de matar companheira é levado à audiência de custódia, na manhã desta quarta (12), no Recife
A mulher foi encontrada dentro do próprio apartamento na manhã desta terça (11), no Edifício Suape, na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife; audiência de custódia acontece na manhã desta quarta-feira (12)
Publicado: 12/11/2025 às 07:42
Uruguaio acusado de matar companheira passa por audiência de custódia no Recife (Reprodução/Tv Guararapes)
O uruguaio Nestor Nicolas Blanco, de 44 anos, acusado de matar a companheira, Lorena Araújo Duarte, de 46, foi encaminhado na manhã desta quarta-feira (12) para audiência de custódia, no Recife.
Nestor foi preso em flagrante na terça-feira (11), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, após confessar à Polícia Civil de ter asfixiado a vítima após uma briga. O crime ocorreu dentro de um apartamento no Edifício Suape, localizado na Avenida Conde da Boa Vista, área central da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que mora no Brasil desde 2024, informou o endereço da mulher após admitir o crime. As equipes foram ao local e encontraram Lorena sem vida.
Em entrevista à TV Guararapes, o delegado Mário Melo afirmou que o homem apresentou informações de forma gradual durante o interrogatório e foi autuado em flagrante por homicídio.