Governo determina investigação da causa de rompimento de reservatório em Campina Grande

Governador declarou que uma perícia está sendo feita e que vítimas será indenizadas

Governador da Paraíba vistoria local de rompimento de reservatório em Campina Grande (Júlio Cezar PeresDivulgação)

O governador da Paraíba, João Azevêdo determinou, a criação de uma Comissão para investigar a causa do rompimento de um reservatório localizado no bairro da Prata, em Campina Grande, no último sábado (8). Três casas desabaram e outras três foram danificadas. Uma pessoa, identificada como Maria do Socorro Leal Teixeira de Araújo, morreu no local. As informações são da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

“Todo o suporte necessário será dado pelo Governo do Estado e pela Cagepa. Não deixaremos que ninguém fique com prejuízo, seja de um portão, uma casa, um veículo. Todos serão cadastrados e vamos tomar as devidas providências. O Estado não fugirá da sua responsabilidade de ajudar todas as pessoas prejudicadas”, disse o governador.

O local do rompimento foi inspecionado para identificação das causas. "Vamos tomar todas as medidas necessárias e determinadas pelos peritos e equipe técnica que identificarão o que realmente aconteceu no local”, completou Azevêdo.