Organização criminosa com atuação em cinco estados é alvo de operação nesta quinta (30)

Ao todos estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e ordem de bloqueio de ativos financeiros em três municípios de Pernambuco, além de outros quatro estados, incluindo Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Paraíba

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Uma associação criminosa voltada à prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro foi alvo da Operação de Repressão Qualificada "Fluxo Ilícito" da Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (30). As ações estão sendo cumpridas nas cidades de Caruaru, Pesqueira e Salgueiro, em Pernambuco, além de outros quatro estados, incluindo Alagoas, São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.

Ao todo foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Egito.

As investigações iniciaram em outubro de 2022 e contaram com 30 policiais civis, entre agentes, delegados e escrivães.

Ainda de acordo com a PCPE, as apurações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), contando ainda com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (GISO/SEAP-PE) e das Polícias Civis dos Estados da Paraíba, de Alagoas, de Minas Gerais e de São Paulo.

