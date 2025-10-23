Homem surdo, desaparecido há seis dias em João Pessoa, é encontrado pela PRF no Recife

Com ajuda da PRF da Paraíba, a irmã dele foi localizada, veio ao Recife e o levou de volta para casa

Homem, de 51 anos, estava desaparecido há seis dias (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um homem, de 51 anos, que apresenta surdez e dificuldade de comunicação, foi encontrado, na quarta-feira (22), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 101, no Curado, Zona Oeste do Recife. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de outubro, quando saiu de casa em João Pessoa, na Paraíba.

Segundo a PRF, por volta das 20 horas, um homem chegou à delegacia da polícia no Recife e apresentou uma carta manuscrita com a seguinte mensagem:

“To perdido aqui em Recife desde o dia 6 desse mês, vim com um amigo de caminhão, ele foi embora me deixo, levou meus pertences e celular, sou de Natal, me ajude a chegar na rodoviária pra eu voltar pra casa”.

Após providenciar água e alimentação para o homem, a equipe o encaminhou para o Terminal Integrado de Passageiros (TIP), mas ele se recusou a ficar no local.

De volta à delegacia, os policiais entraram em contato com a PRF da Paraíba, que obteve o contato da irmã do homem, que veio ao Recife para encontra-lo.

A mulher relatou que o irmão estava desaparecido há seis dias e que ela já tinha ido até a programas de televisão em João Pessoa para pedir ajudar.

