Nascido em 1965, na cidade do Recife, o Desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello tornou-se bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em 1988

Desembargador Francisco Bandeira de Mello é o novo presidente do TJPE (Ricardo Dantas Barreto/DP)

O novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Francisco Bandeira de Mello, foi eleito por aclamação, nesta segunda-feira (3). Ele sucede Ricardo Paes Barreto e terá mandato de dois anos. O primeiro vice-presidente é Alberto Virgínio, o segundo vice é Fausto Campos e Alexandre Assunção assumiu a Corregedoria Geral de Justiça.

Nascido em 1965, na cidade do Recife, o Desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello tornou-se bacharel pela Faculdade de Direito do Recife em 1988.

Antes de formado, ocupou cargos de assessoramento no Governo do Estado e na Assembleia Legislativa.

Já graduado, foi Diretor de Apoio Técnico da Fundação de Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e Secretário Executivo da Governadoria (no Governo do Estado).

Posteriormente, atuou, em sequência, como Procurador do Tribunal de Contas do Estado (Ministério Público Especial) e como Procurador do Estado, aprovado em 3º e em 4º lugar nos respectivos Concursos.

Na Procuradoria Geral do Estado, atuou durante 13 anos, período em que teve exercício na Procuradoria de Apoio Jurídico ao Governador e na Procuradoria da Fazenda, além de chefiar a Coordenadoria de Projetos Especiais, o Centro de Estudos Jurídicos e a Procuradoria do Contencioso Cível.

Ingressou no TJPE em 2 de agosto de 2006, pelo quinto constitucional da advocacia, sendo titularizado na antiga 8ª Câmara Cível (atual 2ª Câmara de Direito Público).

Presidiu a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno do TJPE em dois mandatos (2008 a 2012) e bem assim a Comissão Organizadora do Concurso para Juiz Estadual (2009/2012).

Integrou, como membro titular, a 2ª Câmara de Direito Público e a Sessão de Direito Público.

Exerceu a função de Diretor Geral da Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE (biênio 2022/2023). Até hoje exercia a função de Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Pernambuco.