° / °
Brasil
RIO DE JANEIRO

Quem era ‘Japinha do CV’, morta com tiro no rosto em megaoperação da polícia no Rio

De acordo com a Polícia Militar, a criminosa resistiu à abordagem e atirou contra os agentes, que revidaram

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/10/2025 às 11:20

Seguir no Google News Seguir

Penelope, conhecida como 'Japinha do CV'/Reprodução/Redes Sociais

Penelope, conhecida como 'Japinha do CV' (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher, apontada pela polícia como uma das principais integrantes do Comando Vermelho (CV), morreu durante a operação realizada pelas forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28). Trata-se de Penélope, conhecida pelos apelidos “Japinha” e “Musa do Crime”, considerada uma das pessoas de maior confiança dos chefes locais da facção.

Segundo as investigações, Penélope desempenhava um papel estratégico no grupo, atuando na proteção de rotas de fuga e na defesa de áreas de venda de drogas. Durante o confronto, ela usava roupa camuflada, colete tático e portava carregadores de fuzil.

De acordo com a Polícia Militar, a criminosa resistiu à abordagem e atirou contra os agentes, que revidaram. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto e morreu no local. Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de intenso tiroteio entre os policiais e integrantes da facção.

Veja também:

megaoperação , operação
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X