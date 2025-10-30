Quem era ‘Japinha do CV’, morta com tiro no rosto em megaoperação da polícia no Rio
De acordo com a Polícia Militar, a criminosa resistiu à abordagem e atirou contra os agentes, que revidaram
Publicado: 30/10/2025 às 11:20
Penelope, conhecida como 'Japinha do CV' (Reprodução/Redes Sociais)
Uma mulher, apontada pela polícia como uma das principais integrantes do Comando Vermelho (CV), morreu durante a operação realizada pelas forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira (28). Trata-se de Penélope, conhecida pelos apelidos “Japinha” e “Musa do Crime”, considerada uma das pessoas de maior confiança dos chefes locais da facção.
Segundo as investigações, Penélope desempenhava um papel estratégico no grupo, atuando na proteção de rotas de fuga e na defesa de áreas de venda de drogas. Durante o confronto, ela usava roupa camuflada, colete tático e portava carregadores de fuzil.
De acordo com a Polícia Militar, a criminosa resistiu à abordagem e atirou contra os agentes, que revidaram. Penélope foi atingida por um disparo de fuzil no rosto e morreu no local. Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de intenso tiroteio entre os policiais e integrantes da facção.