Operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo mira dois dos traficantes mais procurados do Brasil

Durante a ação, um dos investigados morreu em confronto com a polícia (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas (SP) e o 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, deflagrada na manhã desta quinta-feira (30), tem como alvo um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), considerados dois dos traficantes mais procurados do Brasil. Também são investigados empresários, agiotas e influenciadores digitais.

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como “Mijão”, e Álvaro Daniel Roberto, o “Caipira”, são os dois alvos em destaque da ação. Caipira é acusado de associação criminosa, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, e, apesar de aparecer com fortes ligações ao grupo investigado, não é alvo de prisão. Foragidos há anos, ele e Sérgio Luiz estão entre os criminosos mais procurados do Brasil.

Durante a ação, um dos investigados morreu em confronto com a polícia. Um policial militar foi baleado e recebe atendimento médico no Hospital das Clínicas da Unicamp.

Foram emitidos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão; 12 imóveis de luxo foram bloqueados, e também contas bancárias. Além de Campinas, onde as buscas aconteceram em condomínios de luxo, outros mandados também serão cumpridos em outras duas cidades de São Paulo.

A operação desta quinta é um desdobramento de investigações anteriores que aconteceram neste mesmo ano. Em agosto, outras duas operações desarticularam um plano do PCC para assassinar um promotor de Justiça em Campinas. Na época, movimentações financeiras entre os criminosos, para disfarçar a origem do dinheiro obtido com tráfico de drogas, foram descobertas pelo Ministério Público. Com informações do portal g1.