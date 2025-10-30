° / °
INVESTIGAÇÃO

Operação da Polícia Civil mira tráfico e lavagem de dinheiro em nove municípios de quatro estados

Além de Pernambuco, a Operação "Pecunia Olet" cumpre mandados nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/10/2025 às 08:12

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Operação “Pecunia Olet” foi desencadeada, na manhã desta quinta-feira (30), pela Polícia Civil de Pernambuco, visando identificar e desarticular grupo criminoso voltado à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

No total, estão em cumprimento nesta manhã nove mandados de busca de apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Egito.

A área de atuação abrange nove municípios de quatro estados. Além de São José do Egito, Arcoverde, Petrolina, Santa Terezinha, no Sertão de Pernambuco, também estão sendo compridos mandados em Patos, Butique, João Pessoa, na Paraíba, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e Campo Grade, em Mato Grosso do Sul.

A operação conta com 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, que tiveram apoio operacional das polícias civis da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

