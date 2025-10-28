Onze pessoas passam mal após confraternização; suspeita é de refrigerante envenenado

A Polícia Civil aguarda o laudo da Polícia Científica para determinar se o refrigerante estava, de fato, envenenado

Pronto-atendimento de Santa Cecília, em Santa Catarina ( Foto: Prefeitura de Santa Cecília/Divulgação)

Onze pessoas apresentaram sintomas de envenenamento após consumirem refrigerante supostamente adulterado durante uma confraternização de trabalho, em Santa Cecília (SC), na última terça-feira (28). As vítimas trabalhavam em uma unidade de pronto atendimento na cidade e estavam no local quando consumiram a bebida.

O relatório da Secretaria Municipal de Saúde diz que os servidores faziam um lanche coletivo na unidade quando uma mulher levou uma garrafa de refrigerante de dois litros. Ela e o sobrinho, que trabalhava no local, mas estava afastado desde o início de outubro por uma denúncia de importunação sexual, foram presos. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos dois suspeitos.

Entre as vítimas, oito foram internadas e três apresentaram apenas sintomas leves de mal-estar. As que foram internadas, entre elas, um vereador do município, receberamalta no sábado (28), mas permanecem em acompanhamento médico.

A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o laudo da Polícia Científica para determinar se o líquido estava, de fato, envenenado.

Na Bahia, outro caso suspeito de intoxicação por refrigerante está sendo apurado pelas autoridades. Ivonete Souza, de 40 anos, faleceu logo após tomar a bebida no trabalho. Ela teria passado mal e apresentado espuma na boca e no nariz. Apesar de os sintomas serem compatíveis com envenenamento, a perícia ainda não determinou a causa da morte. Com informações da coluna Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles.

