Detento é encontrado morto em banheiro da Cadeia Pública de Garanhuns

O corpo foi descoberto por volta das 4h, dentro do banheiro com um fio enrolado no pescoço

PCPE (Arquivo/DP)

Um homem de 39 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (27), dentro da Cadeia Pública de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como José Alves de Souza Neto.

Segundo à Polícia, o corpo foi descoberto por volta das 4h, dentro de um banheiro da unidade prisional.

Ele apresentava um fio enrolado no pescoço, o que levanta a suspeita de suicídio, embora outras hipóteses ainda estejam sendo analisadas.

O corpo foi localizado por um dos presos que trabalha como chaveiro no local. Durante o trabalho das equipes do Instituto de Criminalística (IC), um celular foi encontrado no bolso da vítima.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização dos trabalhos do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil.

O corpo foi recolhido para o Instituto de medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a PCPE informou que foi instaurado inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato. "Todas as diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido", pontuou.