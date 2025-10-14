Empresas atribuiram a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN

Ao menos nove estados brasileiros foram atingidos por apagão durante a madrugada. (Foto: David Tomaseti/Unsplash)

Vários estados brasileiros enfrentaram instabilidades no fornecimento de energia elétrica no início da madrugada desta terça-feira (14).

Usuários das redes sociais relataram apagões em ao menos nove estados, incluindo Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.

Os efeitos foram distintos: enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras houve interrupção total do serviço por cerca de 40 minutos.

Segundo a Neoenergia em Pernambuco, o desligamento afetou cerca de 600 mil pessoas em 60 municípios do Agreste e Litoral do estado.

“Em Pernambuco, o desligamento foi registrado entre 0h31 e 1h10, impactando 19 subestações”, disse a empresa.

No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. De acordo com a concessionária, a interrupção começou às 0h09 e foi resolvida por volta das 0h25.