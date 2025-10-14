UFRPE anuncia concurso para professores com salários chegando a mais de R$ 13 mil

As inscrições serão abertas na próxima sexta-feira (17) e o certame visa preencher 21 vagas de professores

Seleção oferece 30 vagas distribuídas em 27 cargos técnico-administrativos nos campi da Universidade no Recife (13), Cabo de Santo Agostinho (2), Belo Jardim (13), Garanhuns (1), e Serra Talhada (1). Foto: UFRPE/Divulgação ()

A partir da próxima sexta-feira (17), estarão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que visa preencher 21 vagas de professores. Os salários poderão chegar a mais de R$ 13 mil.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de novembro de 2025, com taxa de R$ 220,00, através do site da UFRPE.

A remuneração mensal varia entre R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85 para cumprir jornadas de 40 horas semanais ou atuar em regime de trabalho de dedicação exclusiva.

As vagas são para as seguintes áreas:

Magistério Superior - Departamento de Agronomia:

Fertilidade do Solo (1 vaga)

Fitossanidade (1 vaga)

Pedologia (1 vaga)

Geologia aplicada à ciência do solo (1 vaga)

Magistério Superior - Departamento de Pesca e Aquicultura:

Aquicultura (1 vaga)

Magistério Superior - Departamento de Computação:

Ciência da Computação (1 vaga)

Magistério Superior - Departamento de Educação

Metodologias e didáticas do Ensino de Matemática (1 vaga)

Magistério Superior - Departamento de Estatística e Informática

Ciência da Computação (1 vaga)

Magistério Superior - Unidade Acadêmica de Belo Jardim:

Ciência da Computação (1 vaga)

Eletrônica Industrial/Sistemas e Controles Eletrônicos (1 vaga)

Engenharia Ambiental (1 vaga)

Engenharia Mecânica (1 vaga)

Tecnologia Química/Tratamento e Aproveitamento de Rejeitos/Eletroquímica/Controle de Qualidade (1 vaga)

Magistério Superior - Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho:

Engenharia Mecânica Projetos (1 vaga)

Sistemas embarcados/Arquitetura de computadores/Inteligência artificial (1 vaga)

Magistério Superior - Unidade Acadêmica de Serra Talhada:

Administração/Administração Financeira (1 vaga)

Ciências de Dados/Inteligência Artificial/Informática (1 vaga)

Programação/Banco de Dados/Informática (1 vaga)

Ciências Agrárias/Ciências Agrárias I/Agronomia (1 vaga)

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE:

Administração (1 vaga)

Artes (1 vaga)