Governo autoriza nomeação de 459 aprovados no CNU

CNU 2025 (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Governo Federal autorizou nesta quarta-feira (8) a nomeação de 459 pessoas aprovadas na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Elas vão ocupar cargos no quadro do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A Portaria nº 8.730 oficializa a autorização para as nomeações e foi publicada no Diário Oficial da União.

Os aprovados e aprovadas serão nomeados para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, cargo de nível superior. As servidoras e os servidores atuarão em tarefas essenciais para a consolidação das políticas sociais como políticas de Estado.

A carreira tem amplo campo de atuação. Entre as atribuições estão a realização de atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, à pessoa com deficiência, à pessoa idosa e à população indígena.

As nomeações se referem aos editais nº 2, nº 4 e nº5, que nortearam a primeira edição do CPNU. O Concurso Nacional se consolidou como um dos maiores certames da história do serviço público federal, um modelo inovador de seleção, mais democrático, inclusivo e eficiente, que reúne em um só processo vagas para diferentes órgãos e carreiras. Com a publicação da portaria, os próximos passos são a nomeação e a posse.

Segunda Edição

No último domingo, 5 de outubro, ocorreu o primeiro dia de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) em 228 cidades. Mais de 760 mil pessoas de 4.951 municípios se inscreveram para concorrer a 3.652 vagas em 32 órgãos da Administração Pública. Em todo o país, foram 1.294 locais de prova e mais de 11 mil agentes de segurança pública envolvidos na operação, tanto para garantir a lisura do processo, quanto para levar as provas com sigilo e fazer a logística reversa para as correções.

Gabaritos

Os gabaritos preliminares foram divulgados na segunda-feira (7). Os interessados em conferir devem acessar o site da banca: conhecimento.fgv.br/cpnu2. O prazo para apresentar recursos às questões aplicadas na prova termina nesta quarta-feira (8) e deve ser feito pelo portal do candidato. Os gabaritos referentes às seleções para cargos de nível intermediário, nas áreas de Saúde e Regulação, e superior que abrangem áreas de Seguridade Social; Infraestrutura, Engenharia e Arquitetura; Justiça e Defesa; Administração Pública e Governança; Desenvolvimento Socioeconômico; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.