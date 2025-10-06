Haddad fala sobre conversa de Lula com Trump

Foi combinado que uma nota a ser publicada pelo Palácio do Planalto vai centralizar as informações sobre a reunião entre Lula e Trump

Presidente Lula e Presidente Donald Trump (Foto: AFP e Ricardo Stuckert / PR)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "positiva". Ele se recusou a oferecer mais detalhes sobre o encontro, que ocorreu por videochamada na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo o ministro foi combinado que uma nota a ser publicada pelo Palácio do Planalto vai centralizar as informações sobre a reunião.

Este foi o primeiro contato entre os líderes desde um rápido encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. Como mostrou a Broadcast, a reunião foi costurada durante este fim de semana. Ainda há a possibilidade de uma reunião presencial, no fim do mê, na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O Summit do grupo é anual e visa a promover o desenvolvimento na região do Sudeste Asiático. Lula irá para o evento, mas não está certo ainda que o americano vai participar.

Mais cedo, o chefe da Fazenda esteve no Planalto ao lado de Lula e dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Serviços e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, principais negociadores desde o início do tarifaço.