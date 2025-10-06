Lula conversa com Trump por videochamada

Trump e Lula (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP e EVARISTO SA/AFP)

Uma videoconferência entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos Estados Unidos, Donald Trump, foi realizada na manhã desta segunda-feira (6). A informação é da TV Globo.

A conversa, marcada para as 10h30, durou cerca de meia hora. Ao lado de Lula, no Palácio da Alvorada, em Brasília, estavam o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o encontro foi positivo.

Um encontro entre Lula e Trump foi mencionado pela primeira vez em setembro, quando os dois discursaram, no mesmo dia, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

Na ocasião, Trump afirmou ter tido uma boa “química” com o brasileiro. “Ele pareceu um homem muito legal, na verdade. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto. Quando não gosto delas, não gosto delas. Mas tivemos, pelo menos por uns 39 segundos, uma química excelente. É um bom sinal”, afirmou o norte-americano.