Estado tem menor índice de abstenção do Nordeste no Concurso Nacional Unificado

CNU foi realizado no Brasil todo (Foto: Agência Brasil)

Pernambuco teve o menor índice de abstenção do Nordeste no primeiro dia de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), realizado neste domingo (5).

Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Estado registrou 41,2% de ausências, número inferior à média regional e que representa uma melhora significativa em relação à edição anterior. Em todo o país, a abstenção caiu de 54% em 2024 para 42,8% neste ano.



Ao todo, mais de 760 mil candidatos de 4.951 municípios participaram do certame, que oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos da administração pública federal. Em Pernambuco, as provas ocorreram de forma tranquila, sem registro de incidentes relevantes. “Tivemos um dia de aplicação muito positivo, com tranquilidade e segurança em todo o país. Isso mostra a confiança das pessoas no processo”, afirmou a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck.



O CPNU, que busca unificar seleções para o serviço público federal, contou com uma complexa operação logística monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Foram mobilizados mais de 11 mil agentes de segurança, 93 voos e 94 caminhões para garantir a distribuição e o recolhimento das provas em 1.294 locais espalhados por todas as unidades federativas.



A ministra destacou que o aumento da confiança dos candidatos no processo seletivo se deve, em parte, à efetiva nomeação dos aprovados na primeira edição do concurso. “Já foram nomeadas pessoas para quase 80% das vagas do CPNU 1, e muitas delas já estão trabalhando. Isso reforça a credibilidade do projeto”, disse.



Nesta edição, 33,1% dos inscritos concorrem a vagas reservadas para cotas raciais, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, um salto expressivo em relação aos 21,5% registrados no primeiro concurso.



Os gabaritos preliminares foram divulgados nesta segunda-feira (6), as 10h, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação das provas. A segunda fase do CPNU está marcada para dezembro.