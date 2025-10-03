PF cumpre nova busca e apreensão contra lobista suspeito de compra de decisões do STJ

Polícia Federal (Foto: Arquivo/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 3, o cumprimento de mandados da Operação Sisamnes, que apura venda de decisões de assessores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais.

O Estadão apurou que o principal alvo é novamente o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, investigado sob suspeita de comprar decisões com assessores do STJ. A PF cumpre busca e apreensão em sua residência em Primavera do Leste (MT), onde estava cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por causa de problemas de saúde, após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

Andreson foi alvo da primeira fase da Sisamnes, deflagrada em novembro do ano passado, e ficou preso até julho. Após sua defesa apresentar relatórios indicando que seu estado de saúde havia se deteriorado na prisão, Zanin autorizou a prisão domiciliar.

Essa nova ação foi deflagrada por ordem do ministro Zanin por causa da suspeita de descumprimento das medidas cautelares. Até o momento, não houve ordem para nova prisão do lobista.

A PF já deflagrou, desde então, dez fases da Operação Sisamnes. As investigações já mostraram que o lobista tinha acesso a minutas antecipadas de decisões e votos de ministros do STJ.