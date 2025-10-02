Vídeo mostra momento de Hungria comprando bebidas em distribuidora

Horas após consumir a vodca comprada no local, o cantor começou a passar mal e precisou ser hospitalizado

Vídeo mostra Hungria comprando bebidas em distribuidora (Reprodução/Câmera de Segurança)

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que o cantor Hungria comprou bebidas alcoólicas em uma distribuidora de Vicente Pires. Nas imagens, é possível ver o artista descendo do carro e sendo abordado pelos funcionários, que reconhecem o cantor. Em seguida, ele passa energéticos e pelo menos duas garrafas de destilados no caixa.

Imagens divulgadas nesta quinta mostram rapper brasiliense comprando vodca e energético em loja do DF; Assessoria do cantor confirmou suspeita de consumo de bebida adulterada. pic.twitter.com/552KVzq6sq — REC Notícias (@RecNoticias_BR) October 2, 2025



Horas após consumir as bebidas adquiridas, Hungria apresentou sintomas como cefaléia, náuseas, vômitos, visão turva e acidose metabólica. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, onde permanece sob cuidados médicos. O quadro é investigado como possível intoxicação por metanol, e o cantor iniciou tratamento com hemodiálise. O exame definitivo para confirmar a contaminação leva cerca de sete dias para ficar pronto.



Segundo informações, Hungria estava em uma festa na casa de amigos, acompanhando três pessoas. Apenas ele consumiu a vodca; um casal bebeu whisky e outro amigo não ingeriu álcool.



“Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, informam os médicos responsáveis pelo atendimento: Leandro Machado (Médico Assistente), Guilherme Meyer (Diretor Médico) e Allisson B. Barcelos Borges (Diretor Geral do Hospital DF Star).