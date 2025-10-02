Brasil tem 48 casos em investigação de intoxicação por metanol

GOIANA - PE - 14/08/2025 -PRESIDENTE LULA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veio a Pernambuco nesta quinta-feira (14), para cumprir agenda. Lula foi a inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Zona da Mata de Pernambuco. Participaram do evento a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, Túlio Gadelha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o prefeito do Recife, João Campos, o senador, Humberto Costa, o prefeito de Goiana, Marcilio Regis. Ministro, Alexandre Padilha. (Rafael Vieira)

O Brasil registra 48 casos em investigação relacionados à intoxicação por metanol até a tarde desta quinta-feira (2). O balanço foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, em entrevista à imprensa na Sala de Situação, instalada pelo governo para monitorar os casos e coordenar as medidas de resposta.

Ao todo, o ministério já confirmou 11 casos por meio de detecção laboratorial da presença do metanol por um Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs).

Inicialmente, o ministro havia confirmado um 12º caso em Brasília. Mas o ministério recuou e informou que o caso do rapper Hungria ainda é contabilizado como suspeito.

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo.