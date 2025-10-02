Ministro da Saúde confirma intoxicação de Hungria por metanol

O caso de Hungria é o 12º confirmado de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil

Rapper Hungria (Reprodução)

Metanol foi detectado em um exame realizado pelo rapper Hungria, internado na tarde desta quinta-feira (2). A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O caso de Hungria é o 12º confirmado de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no Brasil. Outros 47 seguem em investigação, conforme informou a pasta.

De acordo com o Ministério, foram confirmados casos em três estados: seis em São Paulo, cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. O balanço oficial do governo de Pernambuco, no entanto, tem um caso a menos do que o da pasta.

Até o momento, uma morte foi confirmada, em São Paulo, e outras sete seguem sendo investigadas – cinco no mesmo estado e duas em Pernambuco.