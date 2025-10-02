Saiba estado de saúde de Hungria, internado com suspeita de consumir bebida adulterada

O rapper deu entrada no hospital com dores de cabeça, náuseas, visão turva e acidose metabólica

Rapper Hungria (Reprodução/Instagram)

O rapper Hungria está internado no Hospital DF Star, em Brasília com suspeita de ter consumido bebida adulterada. Ele deu entrada no hospital com dores de cabeça, náuseas, visão turva e acidose metabólica.

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", diz o texto publicado nas redes sociais.

O comunicado afirma que ele já está "fora de risco iminente", mas que os shows previstos para esse final de semana serão remarcados.

Quem é Hungria?

Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, nasceu em Ceilândia, no Distrito Federal, e tem 34 anos de idade.

'Hoje tá Embaçado', seu primeiro álbum, foi lançado em 2014 de forma independente. O trabalho mais recente dele é Virou Verão, disco do final de 2024.

O rapper já se apresentou internacionalmente, no Japão e nos Estados Unidos. Amor e fé, Insônia e Lembranças são alguns de seus hits.

Nas redes sociais, acumula mais de 12 milhões de seguidores.