Saiba identificar os sintomas de intoxicação por metanol, segundo nota técnica do governo de PE

Nota técnica foi divulgada nesta quarta-feira (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Em Pernambuco, três casos são investigados e duas mortes estão em apuração

Freepik (Bebida alcoólica)

Uma nota técnica divulgada, nesta quarta (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), aponta os sintomas que a pessoa pode apresentar em caso de intoxicação por ingestão de metanol por meio de bebidas alcoólicas.

Em Pernambuco, três casos são investigados e duas mortes estão em apuração, no Agreste. Essas ocorrências teriam, segundo a polícia, ligação com um grupo que comprou uma garrafa de uísque em um caminhão, em uma festa.

Conforme a nota técnica, as manifestações clínicas da intoxicação exógena por metanol podem variar de inespecíficas a graves, dependendo do tempo após a ingestão e da quantidade absorvida.

Nos estágios iniciais, o exame físico pode ser pouco revelador.

Inicialmente, os pacientes apresentam sinais comuns de intoxicação alcoólica:

-Ataxia (perda de coordenação motora)

-Sedação.

-Dor abdominal,

-Náuseas,

-Vômitos,

-Taquicardia

-Hipotensão.

Ainda segundo a nota técnica. nas primeiras 6 horas após a ingestão da substância, os sintomas são similares aos das bebidas alcóolicas (náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça, tontura, sonolência, etc.);

Entre 6h e 24 horas após a ingestão, tende a surgir sintomas visuais/neurológicos (fotofobia, visão turva, cegueira, midríase, coma, convulsões) e metabólicos (acidose metabólica grave, taquipneia);

l; Ao exame de fundo de olho pode-se encontrar midríase, hiperemia de disco óptico e papiledema; Em intoxicações graves, pode ocorrer necrose dos gânglios da base, com parkinsonismo (tremor, rigidez, bradicinesia) e atrofia do nervo óptico com cegueira. Os sintomas geralmente aparecem após um período de latência de 6 a 24 horas após a ingestão, o que dificulta a correlação imediata com a bebida consumida.