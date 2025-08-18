Grupo EGB reforça alta direção

Marcela Campos, VP do Esportes Gaming Brasil, e Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil ressaltam a importância das novas lideranças (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes Gaming Brasil, grupo que controla as plataformas Esportes da Sorte e OnaBet, tem fortalecido sua liderança ao incorporar executivos de empresas consolidadas em tecnologia, pagamentos e entretenimento digital. O movimento integra o plano de acelerar a expansão e aprimorar governança e eficiência operacional no primeiro ano de vigência da Lei 14.790/2023, que regulamenta o setor de apostas de quota fixa.



Entre as novas contratações está Hugo Baungartner, diretor de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas. Com quase três décadas no mercado de jogos e tecnologia, e passagens por Yolo e RTC, assume a interlocução com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), Receita Federal, Banco Central e COAF, conduzindo o processo de autorização federal e avaliando oportunidades de fusões e aquisições para acelerar a entrada do grupo em novos nichos regulados.



A área de Compliance recebe a gerente Ana Carolina Luna Maçães, advogada especializada em governança corporativa, prevenção a crimes financeiros e proteção de dados. Com experiência no setor de entretenimento digital e passagem pela NSX Brasil, amplia o controle de políticas de jogo responsável, incluindo aprimoramento de sistemas de autoexclusão, monitoramento de padrões de risco e campanhas educativas aos apostadores.



No pilar de crescimento orgânico, Rita Cunha, nova diretora de Growth, lidera a expansão das marcas com foco em experiência do usuário e inteligência de dados. Com histórico de resultados expressivos em e-commerce e serviços financeiros — em empresas como Buscapé e PicPay —, assume o desafio de ampliar o engajamento e otimizar custos de aquisição por meio de análises preditivas e gestão contínua dos investimentos em mídia, sempre orientada pelo ciclo de vida do cliente.



À frente do Atendimento, Maria Neves Rocha, head do setor, eleva a excelência do suporte com um modelo sempre humanizado — uma das bandeiras do Esportes Gaming Brasil. Desde sua chegada, implantou processos que reduziram significativamente o tempo de espera e ampliaram a taxa de resolução no primeiro contato. Com passagens como diretora em grandes BPOs de CX, traz sólida experiência em gestão de equipes e otimização de operações. Seu foco é fortalecer a excelência no atendimento no setor de iGaming, garantindo jornadas mais ágeis, eficientes e satisfatórias.



Atendimento, Pessoas e Jurídico impulsionaram a expansão nos últimos anos

Na Diretoria de Pessoas, Sophia Serak lidera iniciativas de desenvolvimento interno e fortalecimento da cultura organizacional. Em 2025, foram mais de 130 novas contratações, elevando o número de colaboradores diretos para mais de 400. Antes de integrar o Esportes Gaming Brasil, acumulou experiência em empresas como Stone e BRF.

Na Diretoria Jurídica, Gabriel Oliveira conduz todas as demandas legais do grupo, com forte presença nos processos que garantiram conformidade à nova regulamentação do setor. Advogado com vasta experiência, atua na prevenção de riscos, elaboração de contratos complexos e acompanhamento de pautas regulatórias. No Esportes Gaming Brasil desde antes da sanção da Lei 14.790/2023, liderou negociações e análises jurídicas que sustentaram a adaptação do negócio às exigências legais, assegurando solidez e segurança para a expansão da companhia.



Para Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil, a nova composição da alta liderança marca um momento de virada na história da companhia. “Estamos diante de um redesenho estrutural do setor, catalisado pela regulamentação e pela elevação dos padrões de conformidade e competitividade. Estruturamos um board executivo com expertise regulatória, capacidade analítica e excelência operacional — competências essenciais para sustentar um crescimento escalável, seguro e aderente às melhores práticas globais do iGaming. Essa configuração nos posiciona para operar com rigor técnico, antecipar tendências de mercado e exercer liderança com consistência e responsabilidade institucional”, afirma.



Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil, reforça a importância da diversidade de experiências na alta liderança: “A combinação de diferentes trajetórias e expertises amplia nossa capacidade de inovar e de antecipar movimentos do mercado. Ao reunir líderes que unem visão estratégica, conhecimento técnico e sensibilidade para o cliente, fortalecemos nossa posição competitiva e reafirmamos nosso compromisso de crescer de forma sustentável, sempre com integridade e excelência em cada entrega.”



