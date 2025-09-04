Operação da PM do Rio contra facção TCP tem oito suspeitos mortos

Ainda durante a manhã, houve confronto intenso e trens e ônibus suspenderam as operações, com várias vias sendo bloqueadas.

Tiroteio em comunidade do Rio (Reprodução/TV Globo)

Oito suspeitos foram mortos durante operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro na Vila Aliança, Zona Oeste da capital fluminense, nesta quinta-feira (4). De modo geral, a ação tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), tidos como responsáveis pela morte de Sther Barroso dos Santos, em agosto, em Senador Camará.

Segundo a polícia, seis criminosos mantiveram um pastor e uma criança reféns em uma casa na comunidade. Após o imóvel ser cerado, houve confronto, que matou os suspeitos e as vítimas puderam ser liberadas sem ferimentos. Em outro ponto, durante a mesma operação, outros dois suspeitos foram mortos.

Ainda durante a manhã, houve confronto intenso e trens e ônibus suspenderam as operações, com várias vias sendo bloqueadas.

De acordo com nota da polícia, "a ação foi planejada a partir de informações de inteligência que davam conta de que 2 alvos da facção estariam na localidade". Os alvos eram Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, apontado como chefe do tráfico na comunidade do Muquiço e assassino da jovem Sther; e José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão da Vila Aliança, tido como mandante do ataque a tiros, em março, contra um helicóptero da Polícia Civil.