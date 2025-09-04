Governo do Brasil autoriza a nomeação de 855 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado

Portaria que oficializa as nomeações foi publicada nesta quinta-feira (4/9), no Diário Oficial da União. Também foram autorizadas contratações temporárias para o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

Um total de 855 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) promovido pelo Governo do Brasil tiveram suas nomeações autorizadas nesta quinta-feira, 4 de setembro, com a publicação da Portaria MGI nº 7.455 no Diário Oficial da União. As nomeações referem-se aos cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) para atuação no Ministério do Trabalho (MTE).

O Diário Oficial da União desta quinta-feira traz ainda a Portaria Conjunta MGI/MS nº 66 e a Portaria Conjunta MGI/MS nº 62, que autorizam a contratação de pessoas para trabalhar em órgãos federais.

A Portaria nº 66 autoriza o Ministério da Saúde a contratar, por tempo determinado, o quantitativo máximo de 300 pessoas para atuar nas funções de técnico administrativo; analista de dados e controle de qualidade; analista de requisitos processuais, normativos, econômicos e financeiros; analista técnico em edificações; analista técnico em equipamentos; e gestor.

Já a Portaria nº 62 autoriza a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a contratar, por tempo determinado, o quantitativo máximo de 191 pessoas para desenvolver atividades relacionadas à análise e aos procedimentos administrativos decorrentes das demandas de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito da ANS.