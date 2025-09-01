° / °

Planalto volta a ser cercado antes do julgamento de Bolsonaro

Palácio do Planalto amanheceu cercado por grades antes da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Publicado: 01/09/2025 às 10:19

Palácio do Planalto cercado antes do julgamento de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (2)/Foto: Daniela Santos/Metrópoles

O Palácio do Planalto amanheceu cercado por grades nesta segunda-feira (1º/9), data que antecede o início da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta trama golpista contra a vitória de Lula (PT) nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar a denúncia contra o ex-chefe do Executivo e outros sete réus, entre os dias 2 e 12 de setembro.

Como mostrou o Metrópoles, a segurança na área da Praça dos Três Poderes foi reforçada em virtude do julgamento. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) vai instalar uma Célula Presencial Integrada de Inteligência, com a colaboração de órgãos de segurança locais e nacionais. 

