Planalto volta a ser cercado antes do julgamento de Bolsonaro

Palácio do Planalto amanheceu cercado por grades antes da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Palácio do Planalto cercado antes do julgamento de Jair Bolsonaro nesta terça-feira (2) (Foto: Daniela Santos/Metrópoles)

O Palácio do Planalto amanheceu cercado por grades nesta segunda-feira (1º/9), data que antecede o início da fase final do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta trama golpista contra a vitória de Lula (PT) nas eleições de 2022. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar a denúncia contra o ex-chefe do Executivo e outros sete réus, entre os dias 2 e 12 de setembro.

Confira imagens:

Como mostrou o Metrópoles, a segurança na área da Praça dos Três Poderes foi reforçada em virtude do julgamento. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) vai instalar uma Célula Presencial Integrada de Inteligência, com a colaboração de órgãos de segurança locais e nacionais.

