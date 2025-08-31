Mauro Mendes é levado ao hospital e passa por exames

Governador de Mato Grosso sofre acidente durante vistoria (Foto: Divulgação/Governo do Mato Grosso / Estadão)

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), sofreu um acidente neste domingo (31) enquanto vistoriava uma obra no Parque Novo Mato Grosso, próximo a Cuiabá, capital do Estado.

Segundo publicação no perfil oficial de Mendes nas redes sociais, ele foi levado ao Hospital Estadual Santa Casa, onde passa por exames e permanece em observação. A postagem descreve o episódio como um “pequeno acidente”.

O acidente ocorreu durante a vistoria das obras do empreendimento, ainda de acordo com a comunicação oficial do governo. Não foram divulgadas informações adicionais sobre a gravidade ou circunstâncias específicas do ocorrido.