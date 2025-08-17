Três mulheres saem para passear com cachorro e são encontradas mortas

Os corpos delas, duas amigas e uma jovem, filha de uma delas, foram encontrados na tarde desse sábado (16/8), em Ilhéus (BA)

Os corpos das vítimas foram localizados em um matagal no bairro Jardim Atlântico (Foto: Reprodução)

Três mulheres, sendo duas amigas e uma jovem filha de uma delas, foram encontradas mortas, na tarde desse sábado (16/8), em Ilhéus, município turístico do estado da Bahia (BA).

Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e Mariana Bastos da Silva, 20, estavam desaparecidas desde sexta-feira (15), quando saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários.

À coluna, a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) informou que os corpos foram localizados em um matagal no bairro Jardim Atlântico com marcas de ferimentos provocados por arma branca.

