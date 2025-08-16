Colombiano é assassinado a tiros em Jaboatão dos Guararapes

Crime ocorreu na madrugada deste sábado (16), no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Tiros ocorreram em frente ao condomínio Recanto do Sol, em Piedade (Foto: Reprodução/Gogle Street View)

Um homem colombiano, identificado como Andres Felipe Salazar Osorio, de 37 anos, foi morto a tiros em frente ao condomínio Recanto do Sol, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na madrugada deste sábado (16).

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, registrou o caso como homicídio consumado. A vítima apresentava perfurações de arma de fogo.

De acordo com relatos iniciais, Andres Felipe estava conversando com outras duas pessoas em frente ao condomínio quando um dos indivíduos efetuou disparos contra ele por volta das 3h30.

Segundo a polícia, a investigação segue em andamento para identificar suspeitos e reunir informações sobre as circunstâncias que levaram ao ataque.