Padre do interior de MG viraliza ao negar batizados de bebês reborn

Publicação irreverente do padre Chrystian Shankar sobre o fenômeno bebê reborn soma mais de 374 mil curtidas

Conhecido por abordar temas delicados de forma acessível e carismática, o padre Chrystian Shankar arrancou risos, aplausos e deixou seguidores incrédulos(Divulgação/Vatican News)

O padre Chrystian Shankar, de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, conhecido por sua comunicação espirituosa e com mais de 3,7 milhões de seguidores nas redes sociais, viralizou ao publicar uma nota de esclarecimento bem-humorada. O religioso ironizou possíveis pedidos inusitados de fiéis para realizar rituais religiosos com bebês reborn — bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos e podem custar até R$ 9.500.

"Não estou realizando batizados para bonecas reborn recém-nascidas. Nem atendendo mães de boneca reborn que buscam por catequese. Nem celebrando missa de primeira comunhão para crianças reborn. Nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn", escreveu o padre, em tom satírico. Ele ainda completou: "Também não celebro missa de sétimo dia para reborn que arriou a bateria".

A postagem repercutiu rapidamente e, até esta segunda-feira (19/5), já acumulava 374 mil curtidas, 75,4 mil compartilhamentos e 31,4 mil comentários — muitos deles interações bem-humoradas e de apoio ao tom adotado pelo religioso.

Nos comentários, internautas aproveitaram a deixa para também brincar com a situação. "Vão te acusar de ‘rebornfobia’", ironizou uma seguidora. Na sequência, outra comentou: "Estou sem acreditar que tem gente indo procurar padre para batizar boneca". Já um terceiro brincou: "A que ponto chegamos? Chamem o Darwin para desfazer a sua teoria da evolução".

Com leveza e ironia, Shankar fez um alerta importante: "situações como essa devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatras ou, em último caso, ao fabricante da boneca".



Conhecido por abordar temas delicados de forma acessível e carismática, o padre arrancou risos, aplausos, mas também deixou seguidores incrédulos com a possibilidade de pedidos de batizados. Ainda no tom irônico, alguns chegaram a dizer que ele seria denunciado ao "Conselho Tutelar dos Reborns".

Bebês reborn



Os brinquedos, que chamam atenção por detalhes como pele macia, veias aparentes, rugas, olhos expressivos e até cabelos implantados fio a fio, ganharam popularidade nas redes sociais nas últimas semanas, mas sua origem é bem mais antiga.

A ideia das bonecas reborn surgiu durante a Segunda Guerra Mundial (1939–1945), período marcado pela escassez de recursos na Europa. Diante da dificuldade de encontrar brinquedos, mães e artesãs passaram a modificar bonecas comuns, com o objetivo de deixá-las mais realistas e expressivas para as crianças da época.

